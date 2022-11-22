Mazda возвращает роторный двигатель

Компания Mazda привезет на автосалон в Брюсселе гибридную версию кроссовера MX-30 с роторным двигателем. Односекционный агрегат будет работать в роли бортового генератора и подзаряжать тяговую батарею, тогда как колеса по-прежнему будет раскручивать электромотор. Такое решение позволит заметно увеличить дальность хода — этот показатель для нынешней MX-30 составляет 200 километров.

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Кроссовер Mazda MX-30 с односекционным роторно-поршневым двигателем дебютирует на Брюссельском автосалоне в начале следующего года. Мотор Ванкеля тут будет работать как бортовой генератор для зарядки тяговой батареи. Это позволит существенно нарастить запас хода, который сейчас составляет всего-навсего 200 километров. Технология была анонсирована ещё в 2020-м применительно именно к MX-30.

Но использовать двигатель Ванкеля в качестве генератора компания начала гораздо раньше. Например, в 2007 году Mazda показала вторую версию минивэна Premacy Hydrogen RE Hybrid. В нём битопливный РПД (бензин/водород) вырабатывал ток для батареи, а колеса приводились электромотором. Аналогичную схему применили на прототипе Mazda2 RE в 2013-м. Основанный на Demio EV гибрид получил 38-сильный двигатель объем 0,33 литра и мог проехать в два раза больше исходника (380 км против 200).