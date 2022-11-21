Лошадиные силы за доплату: Mercedes придумал новую подписку

В Mercedes-Benz предложили своим американским клиентам новую подписку, увеличивающую мощность их электромобилей на несколько десятков лошадиных сил. Внимание на это обратил Auto.ru.
Предложение касается седана Mercedes-Benz EQE, кроссовера EQE SUV и Mercedes EQS. Плата по подписке составит 1200 долларов в год.
EQE и EQE SUV, продающиеся в США, в стандартной комплектации обладают 288 лошадиными силами. При оформлении подписки их станет 349.
Кроме того, разгон EQE составит 5,1 секунды вместо шести секунд, а у EQE SUV - 5,2 секунды вместо 6,2 секунды.
Если подписку оформит владелец EQS, его авто получит 88 дополнительных лошадиных сил (всего их будет 443). Лифтбек EQS сможет разгоняться до 96 километров в час за 4,5 секунды вместо 5,3 секунды, кроссовер - за 4,9 секунды вместо 5,8 секунды.
Ранее в Tesla ввели подписку на навигационную систему. Покупатели новых автомобилей будут платить за нее 9,99 доллара в месяц или 99,99 доллара за год. В BMW также запустили подписку на некоторые опции - обогрев передних кресел (от 18 долларов в месяц и до 415 долларов за «вечную» подписку), встроенный видеорегистратор, систему автоматического управления дальним светом и опцию предупреждения о дорожных камерах.