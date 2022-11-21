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1 час назад

Новости автомира: лошадиные силы за доплату, Mercedes придумал новую подписку

Мария Иванова

В Mercedes-Benz предложили своим американским клиентам новую подписку, увеличивающую мощность их электромобилей на несколько десятков лошадиных сил. Внимание на это обратил Auto.ru.

Лошадиные силы за доплату: Mercedes придумал новую подписку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предложение касается седана Mercedes-Benz EQE, кроссовера EQE SUV и Mercedes EQS. Плата по подписке составит 1200 долларов в год.

EQE и EQE SUV, продающиеся в США, в стандартной комплектации обладают 288 лошадиными силами. При оформлении подписки их станет 349.

Кроме того, разгон EQE составит 5,1 секунды вместо шести секунд, а у EQE SUV - 5,2 секунды вместо 6,2 секунды.

Если подписку оформит владелец EQS, его авто получит 88 дополнительных лошадиных сил (всего их будет 443). Лифтбек EQS сможет разгоняться до 96 километров в час за 4,5 секунды вместо 5,3 секунды, кроссовер - за 4,9 секунды вместо 5,8 секунды.

Ранее в Tesla ввели подписку на навигационную систему. Покупатели новых автомобилей будут платить за нее 9,99 доллара в месяц или 99,99 доллара за год. В BMW также запустили подписку на некоторые опции - обогрев передних кресел (от 18 долларов в месяц и до 415 долларов за «вечную» подписку), встроенный видеорегистратор, систему автоматического управления дальним светом и опцию предупреждения о дорожных камерах.

Автоновости,BMW,Tesla,Mercedes-Benz,
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