Новое поколение минивэна Toyota Innova лишили рамы

Toyota Innova, относительно недорогой однообъемник, представленный на рынках Индии и Индонезии, перешагнул в новое, третье по счету поколение. Главным новшеством стала платформа TNGA-C, на которую модель переехала с рамного шасси знакомых россиянам Fortuner и Hilux. Помимо несущего кузова, у новой Innova двигатель расположен не продольно, а поперечно, а привод теперь не задний, а передний. Также была пересмотрена внешность, дизайн интерьера и гамма двигателей – отныне Innova доступна и в виде гибрида.

Из принципиальных отличий от модели предыдущего поколения – ощутимо увеличившийся дорожный просвет (185 миллиметров против прежних 178), более длинны и широкий кузов при прежней высоте, и возросшее на 10 сантиметров расстояние между осями. Отказ от рамной конструкции позволил увеличить пространство в салоне. Изменилась и подвеска: спереди вместо двойных поперечных рычагов стойки McPherson, а сзади вместо моста — полузависимая подвеска. Пока раскрыты версии для рынка Индонезии, где новую Innova предложат в семи- и восьмиместном исполнениях.

Toyota Kijang Innova Zenix

Заявлены две либо шесть подушек безопасности, мультимедийный комплекс с экраном диагональю девять или 10 дюймов, колесные диски размерностью 16 либо 18 дюймов, парктроник и пакет систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, включающий, например, адаптивный круиз-контроль. За доплату предложены панорамная крыша, экраны для пассажиров второго ряда и «богатая» отделка с имитацией деревянных вставок.

Гамму двигателей открывает бензиновый «атмосферник» объемом два литра мощностью 174 лошадиные силы. Пару ему составляет вариатор. Альтернативой служит гибридная установка на базе того же безнаддувного агрегата, которому помогает 113-сильный электромотор. Суммарная отдача – 186 сил. Это и самая дорогая модификация, которую отличает цифровая панель приборов диагональю семь дюймов.