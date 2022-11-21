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44 минуты назад

Новости автомира: электрический внедорожник Rivian R1S оказался в России дешевле Hummer EV

Российская Газета

Как выяснила "Российская газета", ещё одно предложение на российском рынке от "частников" - электрический внедорожник Rivian R1S, который продаётся во Владивостоке. Модель оценили дешевле GMA Hummer EV, объявления о продаже которых всё чаще можно найти на известных маркетплейсах.

Внедорожник Rivian R1S из США оказался в России дешевле Hummer EV
Фото: Пресс-служба RivianПресс-служба Rivian

Rivian R1T 2022 модельного года представлен в исполнении Launch Edition - самой топовой версии, с которой и начались поставки модели клиентам в 2021 году. Автомобиль оснащён четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) мощностью 764 л.с. и батареей ёмкостью 135 кВт ч. Запас хода на одной зарядке - около 480 км.

Обратим внимание, если кто-то заинтересуется этим предложением, то необходимо искать автомобиль под названием Rivian R1T. Авторы объявления, скорее всего, перепутали внедорожник с пикапом от этой же марки.

Пресс-служба Rivian

Автомобиль практически без пробега - 406 км, то есть на нём не откатали даже одного цикла зарядки аккумулятора. Стоимость - 13 610 000 рублей. Купить GMC Hummer EV в России можно от 18 800 000 рублей (цена предварительная и может изменяться в зависимости от курса или условий продавца).

Автоновости,Hummer,
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