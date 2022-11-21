Внедорожник Rivian R1S из США оказался в России дешевле Hummer EV

Как выяснила "Российская газета", ещё одно предложение на российском рынке от "частников" - электрический внедорожник Rivian R1S, который продаётся во Владивостоке. Модель оценили дешевле GMA Hummer EV, объявления о продаже которых всё чаще можно найти на известных маркетплейсах.

Фото: Пресс-служба Rivian Пресс-служба Rivian

Rivian R1T 2022 модельного года представлен в исполнении Launch Edition - самой топовой версии, с которой и начались поставки модели клиентам в 2021 году. Автомобиль оснащён четырьмя электромоторами (по одному на каждое колесо) мощностью 764 л.с. и батареей ёмкостью 135 кВт ч. Запас хода на одной зарядке - около 480 км.

Обратим внимание, если кто-то заинтересуется этим предложением, то необходимо искать автомобиль под названием Rivian R1T. Авторы объявления, скорее всего, перепутали внедорожник с пикапом от этой же марки.

Пресс-служба Rivian