В Россию вернулся Suzuki Swift

«Серые» дилеры ввезли в Россию Suzuki Swift второго поколения. Модель первого поколения продавалась на российском рынке до 2014 года, после чего ходили слухи о возобновлении поставок Swift в 2018-м, однако вернуться она смогла лишь в 2022-м, и то благодаря параллельному импорту. На Auto.ru появилось несколько объявлений о продаже хэтчбеков, самое свежее из которых датировано 17 ноября. За Suzuki Swift 2022 года просят от 1,5 до 1,59 миллиона рублей – то есть хэтчбек стоит чуть дороже Kia Rio и Hyundai Solaris.

Фото: Suzuki Suzuki

Suzuki Swift перешагнул во второе поколение в конце 2016 года, а в 2017-м модернизированный хэтчбек добрался до европейского рынка. Он немного длиннее и ниже знакомого россиянам предшественника, а расстояние между осями увеличилось. Главным же изменением стало то, что Swift «сбросил» 120 килограммов и стал весить меньше тонны. В Японии модель доступна с четырехцилиндровым «атмосферником» Dualjet объемом 1,2 литра мощностью 91 лошадиная сила, пару которому составляет вариатор. Именно в такой модификации Suzuki Swift и приехал в Россию.

Suzuki

Suzuki

Согласно Auto.ru, Swift появился в автосалонах в Ростовской области (1 499 900 рублей), в Орле (1 585 000 рублей) и Тюмени (1 549 999 рублей). В списке оснащения указаны бесключевой доступ, парктроники, камеры кругового обзора и климат-контроль.

Как сообщает Autonews.ru, в продаже появились и другие модели Suzuki массового сегмента, которые официально в страну не поставляются. Среди них Baleno – эта модель обновилась лишь в феврале этого года и представлена главным образом на индийском рынке. Хэтчбек гольф-класса, оснащенный 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 105 лошадиных сил и четырехступенчатым «автоматом», можно купить у «серых» дилеров за 1,9 миллиона рублей.