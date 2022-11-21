ГИБДД отслеживает нарушителей ПДД в соцсетях

Сотрудники ГИБДД регулярно мониторят соцсети, чтобы выявить видеоконтент с грубыми и демонстративными нарушениями ПДД. Под контролем инспекторов, как пишет Autonews, находится также видеохостинг и телеграм-каналы. Грубыми и демонстративными нарушениями считаются уличные гонки, превышение скорости, опасные маневры, езда по встречке, нарушение правил перевозки пассажиров.

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Как ГИБДД выходит на нарушителей ПДД

Видео дня

После обнаружения контента с изображением факта нарушения ПДД автоинспекция обращается в территориальные органы Прокуратуры с просьбой признать размещенную информацию запрещенной к распространению и ограничить доступ к ресурсу, на котором опубликовано видео. Затем устанавливаются лица, причастные к правонарушению, и на основании статьи 28.1 КоАП в отношении них применяется наказание.

Адвокат Феликс Мамров пояснил, что для привлечения лица к ответственности нужно, чтобы на видео были явно видны нарушения ПДД. Например, чтобы оштрафовать водителя за превышение скоростного режима, на видео должен быть виден спидометр со скоростью более 100 км/ч.

Видео в автоинспекцию может предоставить также любой гражданин. На основании статьи 28.7 КоАП ГИБДД начнет расследование, чтобы установить личность нарушителя. Собственника автомобиля найдут, и, если он не сможет доказать, что в момент нарушения машиной управлял другой человек, вся ответственность ляжет на его плечи. Отсутствие за рулем можно доказать крепким алиби, договором на сдачу автомобиля в аренду.

Какое наказание грозит за видео с нарушениями ПДД

Размер административной или уголовной ответственности зависит от каждого конкретного случая и назначается индивидуально по статьям КоАП и УК РФ. Например, в 2021 году в Москве задержали 19-летнего блогера, который регулярно выкладывал ролики с различными нарушениями ПДД. Как оказалось, он уже был лишен прав на 5 лет. Автоинспекция прибавила ему еще 2 года лишения в/у, а также арест на 20 суток и обязательные работы на 100 часов.

Не так давно блогер ездил на «Бентли» по Москве с привязанной к крыше девушкой. Парня оштрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров на 1 000 рублей.