Great Wall запатентовал в России новую марку

Компания Great Wall готовится вывести на российский авторынок новую автомобильную марку — Tank. Под ней китайцы будут продавать рамные внедорожники, первыми из которых станут модели с индексами 300 и 500. Россия станет уже вторым рынком для бренда после Саудовской Аравии. Продажи брутальных китайских новинок должны стартовать до конца нынешнего года, а пока Great Wall патентует новый товарный знак и логотип — GWM Tank.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Как следует из документа на сайте ФИПС, товарный знак получил государственную регистрацию 15 ноября. Под ним правообладатель сможет продавать программное обеспечение, маркетинговую продукцию, ремонтные услуги, а также легковые и грузовые автомобили и другие транспортные средства. Охранный документ будет действовать в течение почти 10 лет — до 25 февраля 2032 года.

Ранее Great Wall анонсировала появление в России бренда Tank до конца 2022 года. «Младшая» модель, Tank 300, в КНР продается с двухлитровым наддувным мотором мощностью 227 лошадиных сил, но для РФ он будет слегка дефорсирован — до 220 сил. Внедорожник оборудован независимой подвеской спереди и неразрезным мостом сзади, привод полный с блокируемой муфтой в приводе передних колес.

Tank 500 сравнивают с Toyota Land Cruiser 300, но «китаец» уступает японской модели по габаритам. Полноразмерный 500-й имеет 224-миллиметровый дорожный просвет и приводится в движение бензиновым битурбомотором мощностью 354 лошадиные силы, дополненным стартер-генератором. Привод также полный с электромагнитной муфтой подключения передней оси.