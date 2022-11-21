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1 час назад

Новости автомира: Subaru представила новое поколение хэтчбека Impreza

Wroom.ru

Шестое поколение хэтчбека Subaru Impreza дебютировало в США, которые являются главным рынком для модели.

Subaru представила новое поколение хэтчбека Impreza
Фото: WroomWroom

Новая «Импреза» — это тот же кроссовер Subaru Crosstrek, но без «внедорожного» обвеса и с уменьшенным дорожным просветом. Пятидверный хэтчбек спроектирован на модернизированной платформе модели предыдущего поколения. Размеры и пропорции кузова не изменились, да и дизайн выдержан в прежнем стиле.

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Перед водителем остались классические приборы с «живыми» стрелками и шкалами, зато по центру передней панели появился большой вертикальный «планшет» медиасистемы. Правда у базовых версий дисплей поменьше, и не вытянут по вертикали.

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Базовая Subaru Impreza оснащается прежним двухлитровым оппозитным мотором мощностью 154 л. с., но теперь в модельном ряду появилась ещё и модификация RS — с двигателем объёмом 2,5 литра, развивающим 185 сил. У всех версий — вариатор и полный привод.

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Американские дилеры начнут продажи новой «Импрезы» весной 2023 года. Позже японская компания должна представить и варианты модели для других рынков.

Автоновости,Subaru Impreza,Subaru,
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