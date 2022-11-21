Сворачивающая бизнес в РФ Mazda сертифицировала обновлённый кроссовер CX-5

Паркетник сертифицирован с прежними моторами. Увы, выдача ОТТС на посвежевшую модель не отменяет решения марки, по сути, свернуть бизнес в РФ. Однако некоторые дилеры уже начали самостоятельно завозить такой кросс.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Пару недель назад стало известно о том, что компания Mazda все-таки приняла решение выйти из совместного предприятия с Соллерсом: соглашение о продаже своей 50-процентной доли российской стороне японцы подписали еще в октябре, причем сумма сделки составила символичный 1 евро. Как отмечалось в отчете глобального офиса Мазды, фирма «не видит пути к возобновлению бизнеса» в РФ. При этом договор предусматривает право компании выкупить свою долю за ту же цену в течение следующих трех лет. Как бы то ни было, но марка все же успела сертифицировать в РФ рестайлинговый паркетник CX-5: в открытой базе Росстандарта появились сразу два Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) – на машины еще локальной сборки и японского производства. Оговоримся сразу, что наличие свежих сертификатов вовсе не означает, что компания передумала сворачивать бизнес в России. И все же совсем CX-5 с наших дорог не исчезнет, но об этом ниже.

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Напомним, модернизированный кросс Mazda CX-5 дебютировал осенью прошлого года. Паркетнику достались новые диодные фары и задние фонари, также заменили бамперы и радиаторную решетку. В салоне же установили более удобные кресла и другой селектор ездовых режимов, плюс был добавлен лоток для беспроводной зарядки телефонов. Наконец, появились новые варианты отделки – как экстерьера, так и интерьера.

ОТТС на рестайлинговую модель российской сборки оформили еще в апреле, производства японского завода – в конце октября. Первый сертификат вступил в силу 4 мая, в качестве заявителя указано ныне почившее ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Второе ОТТС действует с 19 ноября, его заявителем стало уже ООО «Мазда Моторс Рус».

Двигатели в двух Одобрениях совпадают, и они такие же, как у нашего дореформенного паркетника: это бензиновые «атмосферники» 2.0 и 2.5 мощностью 150 и 194 л.с. соответственно (213 и 258 Нм). Базовый мотор все так же сочетается с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», второй движок работает в паре только с 6АКП. Кроссовер с двухлитровым двигателем бывает с передним или полным приводом, CX-5 2.5 – исключительно полноприводный.

В списке оборудования значатся: климат-контроль, подогрев руля, передних и задних сидений, вентиляция передних кресел, обогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и в районе передней левой стойки, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника.