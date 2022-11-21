Chery может привезти в Россию пикап другого бренда

Китайская компания Chery до сих пор не имеет в свое модельном ряде пикапов. При этом марка не хочет терять заработок из-за отсутствия в популярной автомобильной нише. Похоже на то, что бренд собирается продавать зарубежных рынках новые пикапы, которые производит китайская компания ZX Auto. Косвенно это подтверждают шпионские фотографии, сделанные на автозаводе вышеупомянутой марки в провинции Шаньдун. Подобная коллаборация принесет прибыль обоим китайским брендам.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На снимках запечатлена стоянка, на которой припаркованы множество новых пикапов. Большинство автомобилей представляют собой модели ZX Auto Weishi 1986. При этом на бортах некоторых машин нанесена надпись и логотипы Chery. Вероятно, небольшую партию пикапов планируют отправить на экспорт именно под этой маркой. Не исключено, что грузовики доберутся и до России.

Сам по себе ZX Weishi 1986 представляет собой рамный пикап с заднеприводной компоновкой и жёстко-подключаемым полным приводом. Для модели доступны пара двухлитровых дизельных мотора и один бензиновый агрегат.

В оснащение Weishi 1986 входит небольшой сенсорный экран мультимедийной системы, камера кругового обзора, круиз-контроль и обогрев передних сидений. При этом подушки безопасности доступны для пикапа лишь в топовых комплектациях. Стоимость автомобиля на домашнем рынке составляет от 90 000 до 156 000 юаней (примерно от 750 000 до 1,3 миллиона рублей).

Благодаря сотрудничеству Chery сможет представить на мировом рынке «свои» пикапы, в то время как ZX Auto увеличит объем продаж своего модельного ряда.