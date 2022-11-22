GM вложит $35 млрд в электрокары, но сохранит машины с ДВС

General Motors собирается активно наращивать темпы производства электрокаров. Вложения в размере 35 миллиардов долларов, о которых объявил концерн, должны позволить ему увеличить объемы с нынешних 50 тысяч «зеленых» машин в год до одного миллиона. Однако, несмотря на крупные инвестиции, прощаться с двигателями внутреннего сгорания GM пока не готов. «Эпоха ДВС еще не ушла», — сказал глава GM Марк Ройс в интервью Fox Business.

Фото: Chevrolet Chevrolet

General Motors не планирует отказываться от прибыльных сегментов, в которых выступают модели с ДВС, отметил Ройс. Он подчеркнул, что марки GMC и Chevrolet, входящие в состав концерна, продолжают лидировать на рынке в сегментах средне- и полноразмерных пикапов.

Среди «топливных» новинок, приготовленных GM на следующий год, числятся новые и обновленные грузовички, а также кроссовер Chevrolet Trax. Trax, являющийся клоном разработанного в Китае Seeker, станет самой доступной моделью в американской линейке General Motors с ценой от 21 495 долларов (1,3 миллиона рублей).

Выручка от продажи прибыльных ДВС частично компенсирует затраты на создание электромобилей и разработку бесплотных систем. Что касается крупных вложений в электрокары, то это долгосрочные инвестиции: как ожидает Ройс, они начнут окупаться не ранее 2025 года. Но и тогда около двух третей объема продаж GM будут приходиться на топливные машины.