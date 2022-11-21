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2 часа назад

Новости автомира: белорус построил "Волгу", которая ездит на дровах и коптит сало

Газета.Ru

Владелец «Волги» из города Лепель переоборудовал автомобиль, чтобы она могла ездить на дровах, и рассказал о своем проекте в блоге на YouTube, на который обратила внимание «Комсомольская правда» в Беларуси».

Белорус построил «Волгу», которая ездит на дровах и коптит сало
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блогер Сергей оставил родной двигатель «Волги» и установил в багажник автомобиля газогенератор. Чтобы запустить автомобиль, следует включить вентилятор розжига, поджечь факел на керосине и разжечь газогенератор. Дрова загружаются в специальный бак и при горении выделяют газ, который проходит через несколько фильтров для очистки.

По словам автолюбителя, на ровной дороге работающий от дров автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч. Расход дров составляет 1,5 мешка на 100 километров пути. Впрочем, Сергей оставил «Волге» возможность передвигаться на бензине для поездок на короткие расстояния.

В одном из последних роликов белорус провел эксперимент и попробовал коптить сало в своем газогенераторе, используя чистые ольховые дрова без коры и емкость для собирания жира, чтобы избежать попадания в блюдо канцерогенов. Сергей отметил, что копченое сало получилось вкусным.

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