Белорус построил «Волгу», которая ездит на дровах и коптит сало

Владелец «Волги» из города Лепель переоборудовал автомобиль, чтобы она могла ездить на дровах, и рассказал о своем проекте в блоге на YouTube, на который обратила внимание «Комсомольская правда» в Беларуси».

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Блогер Сергей оставил родной двигатель «Волги» и установил в багажник автомобиля газогенератор. Чтобы запустить автомобиль, следует включить вентилятор розжига, поджечь факел на керосине и разжечь газогенератор. Дрова загружаются в специальный бак и при горении выделяют газ, который проходит через несколько фильтров для очистки.

По словам автолюбителя, на ровной дороге работающий от дров автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч. Расход дров составляет 1,5 мешка на 100 километров пути. Впрочем, Сергей оставил «Волге» возможность передвигаться на бензине для поездок на короткие расстояния.