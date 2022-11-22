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3 часа назад

Новости автомира: стоимость первых автомобилей «Москвич» составит примерно от 1,6 млн до 2 млн рублей

Южный автомобильиещё 3

Страховые специалисты компании «Росгосстрах», опираясь на собственные расчеты по стоимости полисов каско, назвали приблизительную цену автомобилей «Москвич». Об этом сообщает журнал «За рулем». Уже известно, что под маркой «Москвич» будут выпускаться копии китайских кроссоверов JAC JS4.

Первые «Москвичи» могут стоить от 1,6 до 2 млн рублей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

У этой модели существует три варианта исполнения — с мотором мощностью 109 лошадиных сил, с турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и с электродвигателем мощностью 68 лошадиных сил. Официально цены на автомобили «Москвич» пока объявлены не были, для расчета стоимости полисов каско страховщики оттаклкивлаись от аналогичных моделей вроде Chery Tiggo 4, Geely Coolray и Haval Jolion.

По словам замруководителя Департамента андеррайтинга «Росгосстраха» Алексея Касьянова, минимальная комплектация «Москвича» может стоить 1,6 млн рублей. Более мощная и электрическая версии будет стоить на уровне 2 млн рублей.

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