Автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

Российским владельцам авто рассказали об изменении, которое их ждет на автозаправочных станциях. Многие АЗС уже начали применять подобные правила для водителей, другие же начнут действовать так в ближайшее время. А для самих автомобилистов, как считают эксперты, это будет даже полезной мерой, сообщает PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

По словам специалистов, многие АЗС начали отказывать автомобилистам в заправке бензина в определенные емкости. С наступлением холодного времени года количество поездок россиян на природу и дачные участки сократилось. Но с другой стороны, появился риск застрять на долгое время на трассе между населенными пунктами в случае внезапной непогоды.

Для таких случаев водителя стремятся сделать определенный запас топлива в качестве НЗ. И автомобилисты зачастую просят залить им бензин на АЗС в пластиковую тару. Однако сотрудники автозаправок отказываются это делать, и с подобными отказами автомобилисты сталкиваются все чаще и чаще.

Ввводят для себя такую меру представители заправок по вполне определенным причинам. Дело в том, что пластик относится к тем материалам, которые не просто являются горючими, но также они способны накапливать в себе статическое электричество. Это значит, что хранение в пластиковой таре бензина или любого другого вида топлива может быть очень опасным.

Именно поэтому АЗС и перестануть заправлять топливо в пластиковую тару, однако взамен они могут предложить специальные емкости, которые будут безопасны для этих целей. Но за такую емкость водителям придется заплатить дополнительно.