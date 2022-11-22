Продажи электромобилей в России выросли более чем на треть

Цифры продаж электромобилей звучат внушительно только на первый взгляд: это, как отмечают эксперты, просто эффект низкой базы и последствий параллельного импорта.

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За январь-октябрь на российском рынке было реализовано 2090 новых электромобилей, что на 34% больше, чем за десять месяцев прошлого года. Такие данные приводит «Автостат». Лидером по покупкам стала Tesla, на которую приходится 39% продаж электромобилей в России, а самой популярной моделью оказался кроссовер Tesla Model Y.

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Нынешние рыночные показатели можно объяснить последствиями параллельного импорта, который правительство легализовало в мае. И все же, как считает автоэксперт Юрий Урюков , рост рынка до 2090 машин — это мизерные цифры, уповать на этот тренд не стоит:

«Отчасти это объясняется тем, что люди стремятся купить вообще в целом хоть что-то, что осталось у дилеров. Запасы истощаются, новых поставок нет, производство стоит. Соответственно, даже те, кто раньше, допустим, не засматривался на электромобили, в принципе могут увидеть машину в наличии и подумать: «А почему бы и нет?»

Второй момент — это то, что в целом, конечно, в мировом автопроме тенденция на электротранспорт, безусловно, видна. И у всех ведущих производителей так или иначе появляются электромобили. Особенно в премиум-сегменте, который, собственно, не стесняется с такими машинами заходить в Россию, потому что понятно, что в наших условиях электромобиль — это до сих пор некая модная игрушка. Затея, которая, наверное, отчасти лишена смысла. Если не принимать в расчет, конечно, импорт подержанной техники из Японии. Остальные машины, которые формируют рынок, — это премиум-сегмент. Там немного свои правила игры».

Львиная доля электрокаров в России — это Tesla и Porsche. А во всем мире рынок электрокаров развивается, наоборот, снизу, с самых доступных моделей. Что касается расслоения рынка по российским регионам, тут два крупных очага: первый, понятное дело, Москва. Второй — Дальний Восток, который массово ввозит праворульные подержанные электрокары из Японии, где достаточно жесткие нормы по обязательной утилизации авто. Японцам выходит дешевле продать машину в Россию за небольшие деньги, чем платить утильсбор в самой Японии. Четырех-пятилетний Nissan Leaf в хорошем состоянии можно привезти за 700 тысяч рублей. Эти машины тоже приносят в статистику ощутимую долю. Но основной рост происходит все же за счет Китая, говорит автоэксперт Артем Бобцов :

«Центр электромобилестроения сейчас — Китай. Там жесткие экологические нормы плюс достаточно высокие экологические сборы, власти достаточно давно подталкивают бизнес к производству электромобилей. При этом обеспечивается инфраструктура — я могу сказать, что в Китае количество зарядных станций, например, больше, чем в Штатах, в три раза, а больше, чем в Европе, в десять раз. В Китае десятки автопроизводителей делают электрокары, про большинство из них мы даже в России никогда и не слышали. Сейчас эти компании открыли для себя Россию, поскольку рынок у нас в определенной степени голодный после ухода иностранных автоконцернов.

Спрос на электромобили в России постепенно формируется, кроме того, власти всячески подталкивают в самом Китае компании к приходу на российский рынок, в том числе автомобильные компании. Все это приводит к тому, что на рынке появляется такое разнообразие марок. Я знаю, что в Москве уже есть шоу-румы пяти новых китайских брендов электромобилей, про которые еще, наверное, даже три месяца назад никто знать не знал».