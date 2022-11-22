Lamborghini отзывает новые Countach

Компания Lamborghini объявила об отзыве суперкаров Countach LPI 800-4 2022 года. Причиной стали стеклянные панели крышки моторного отсека: из-за производственной ошибки одна или сразу несколько панелей могут отвалиться во время движения, пишет Carscoops со ссылкой на Национальное управление безопасности движения США (NHTSA). В сервисные центры решено пригласить девять владельцев новых Countach.

Фото: Lamborghini Lamborghini

Стеклянные панели, прикрывающие силовую установку с V12 на Lamborghini Countach, могут сняться с креплений и вылететь на дорогу, говорится в документе NHTSA. Это может создать ситуацию, опасную для автомобиля, движущегося следом за суперкаром, и повысить риск возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Пока был зафиксирован только один подобный инцидент, связанный с дефектом. В октябре в Катаре Countach потерял одну из четырех стеклянных панелей, после чего производитель инициировал расследование. Оказалось, что на этапе сборки крышки могли быть допущены ошибки по вине поставщика.

Владельцев проблемных Lamborghini начнут уведомлять об отзывной кампании с 13 января 2023 года. Автомобили попросят доставить в дилерские центры, где сотрудники сервиса осмотрят стекла крышки и при необходимости заменят их.