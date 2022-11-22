«Автотор» планирует выпустить в 2023 году 50-70 тысяч машин

В 2023 году калининградский завод «Автотор» собирается выпустить как минимум 50 тысяч автомобилей, а при благоприятном стечении обстоятельств — 70 тысяч или более. Об этом глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов сообщил РИА «Новости». Он также подтвердил, что сотрудничество завода с Hyundai, Kia и BMW приостановлено, но новые партнеры уже найдены: пока речь идет о трех брендах, под машины которых готовят конвейер.

Фото: Автотор Автотор

По словам Горбунова, «при хорошем развитии» калининградский завод выпустит 70 тысяч автомобилей, но и это число может быть превышено, если «совсем уж будет хорошо». При этом он отметил, что и при подобном объеме сборка останется убыточной.

Производство автомобилей возобновится на «Автоторе» в конце 2022 года. Какие это будут модели, пока неясно, но топ-менеджер подтвердил сотрудничество с азиатскими компаниями. Источники сообщали, что ведутся переговоры с китайскими BAIC и Chery, причем с первым они якобы дошли до этапа подписания соглашения. Первым на конвейер может встать BAIC D50/U5 — среднеразмерный седан, схожий по габаритам с Skoda Octavia и оснащенный 150-сильным турбомотором.

В конце 2023 года «Автотор» расширит модельную линейку мототехникой — мотоциклами и квадроциклами. Их марка пока также держится в секрете. Также в планах завода значится производство электромобилей.