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2 часа назад

«Автотор» планирует выпустить 50-70 тысяч автомобилей в 2023 году

Motor.ruиещё 4

В 2023 году калининградский завод «Автотор» собирается выпустить как минимум 50 тысяч автомобилей, а при благоприятном стечении обстоятельств — 70 тысяч или более. Об этом глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов сообщил РИА «Новости». Он также подтвердил, что сотрудничество завода с Hyundai, Kia и BMW приостановлено, но новые партнеры уже найдены: пока речь идет о трех брендах, под машины которых готовят конвейер.

«Автотор» планирует выпустить в 2023 году 50-70 тысяч машин
Фото: АвтоторАвтотор

По словам Горбунова, «при хорошем развитии» калининградский завод выпустит 70 тысяч автомобилей, но и это число может быть превышено, если «совсем уж будет хорошо». При этом он отметил, что и при подобном объеме сборка останется убыточной.

«Автотор» приостановил сотрудничество с Hyundai, Kia и BMW

Производство автомобилей возобновится на «Автоторе» в конце 2022 года. Какие это будут модели, пока неясно, но топ-менеджер подтвердил сотрудничество с азиатскими компаниями. Источники сообщали, что ведутся переговоры с китайскими BAIC и Chery, причем с первым они якобы дошли до этапа подписания соглашения. Первым на конвейер может встать BAIC D50/U5 — среднеразмерный седан, схожий по габаритам с Skoda Octavia и оснащенный 150-сильным турбомотором.

В конце 2023 года «Автотор» расширит модельную линейку мототехникой — мотоциклами и квадроциклами. Их марка пока также держится в секрете. Также в планах завода значится производство электромобилей.

Завод «Автотор» в Калининграде собирает автомобили с мая 1997 года. Его мощность — около 250 тысяч машин в год. В последние годы там выпускались BMW, Hyundai и Kia, но весной производство встало и до сих пор не возобновилось.

Автоновости,Skoda Octavia,Chery,Skoda,Hyundai,Kia,BMW,Валерий Горбунов,
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