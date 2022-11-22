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30 минут назад

Новости автомира: «Автотор» приостановил сотрудничество с Hyundai, Kia и BMW

Лера Букина

Глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов сообщил об официальной приостановке сотрудничества холдинга и южнокорейских концернов Hyundai, Kia, а также немецкого BMW. Об этом пишет агентство «Прайм».

«Автотор» приостановил сотрудничество с Hyundai, Kia и BMW
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Причем, по его словам, пока нет ясности относительно того, «насколько это «при» будет долгим».

Вместе с тем Горбунов выразил готовность вернуться к сотрудничеству с ними в любое время. Он отметил, что Россия пойдет на это даже в том случае, если возвращение компаний займет два года. Так, страна, по его словам, увеличит мощности для них. Она также будет параллельно развивать мощности для новых партнеров, «если они все вместе у нас сойдутся», добавил собеседник.

В Россию вернулся Suzuki Swift.

При этом Горбунов указал на то, что компании уже удалось найти новых партнеров по сборке. Сейчас это три бренда, однако в будущем их число может возрасти, отметил он.

Также собеседник уточнил, что, несмотря на наличие планов по сборке на предприятии автомобилей новых партнеров, холдинг при необходимости снова начнет работу с BMW, Hyundai и Kia.

Ранее доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Александр Пасько заявил «Ленте.ру», что

тенденция на повышение стоимости автомобилей в России, вероятно, продолжится. По его мнению, стоимость автомобилей будет расти до решения проблемы с дефицитом.

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