«Автотор» приостановил сотрудничество с Hyundai, Kia и BMW

Глава совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов сообщил об официальной приостановке сотрудничества холдинга и южнокорейских концернов Hyundai, Kia, а также немецкого BMW. Об этом пишет агентство «Прайм».

Причем, по его словам, пока нет ясности относительно того, «насколько это «при» будет долгим».

Вместе с тем Горбунов выразил готовность вернуться к сотрудничеству с ними в любое время. Он отметил, что Россия пойдет на это даже в том случае, если возвращение компаний займет два года. Так, страна, по его словам, увеличит мощности для них. Она также будет параллельно развивать мощности для новых партнеров, «если они все вместе у нас сойдутся», добавил собеседник.

При этом Горбунов указал на то, что компании уже удалось найти новых партнеров по сборке. Сейчас это три бренда, однако в будущем их число может возрасти, отметил он.

Также собеседник уточнил, что, несмотря на наличие планов по сборке на предприятии автомобилей новых партнеров, холдинг при необходимости снова начнет работу с BMW, Hyundai и Kia.

Ранее доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Александр Пасько заявил «Ленте.ру», что