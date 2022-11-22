Exeed LX получит в России новую полноприводную версию

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на Exeed LX с полным приводом, турбомотором объемом 1,6 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также семиступенчатым «роботом». По неофициальным данным, такая модификация должна появиться у российских дилеров в ближайший месяц либо в начале 2023 года. Пока же модель представлена только с передним приводом, наддувным двигателем 1.5 и вариатором.

Фото: пресс-служба Exeed пресс-служба Exeed

В родном Китае Exeed LX недавно пережил рестайлинг, но до России обновленная версия кроссовера пока не добралась. Зато уже в ближайшие месяцы в стране появится новая модификация модели с четырьмя ведущими колесами и связкой 1,6-литровой «турбочетверки» SQRF4J16 и «робота» с двумя сцеплениями — ОТТС на нее уже получен. Как и в случае с переднеприводным LX, местом производства указан завод в Китае. Между тем, официально российский офис Exeed расширение гаммы пока не анонсировал.

Стоит отметить, что на китайском рынке у LX есть модификация с агрегатом SQRF4J16, но в местной спецификации он развивает 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента. Для России отдачу двигателя снизили до налоговыгодных 150 сил, а крутящий момент составляет 275 Нм. Согласно ОТТС, мотор работает на бензине АИ-92.