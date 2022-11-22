В России начались продажи Kia Telluride

Один из частников привез в Россию Kia Telluride. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль в максимальной комплектации просят 5 300 000 рублей. У такой машины черный потолок в салоне, музыка Harman/Kardon, диски R20, вентиляция сидений, двойные стекла, полный привод AWD, 7 мест.

Фото: Kia Kia

Кроссовер из ОАЭ, он официально растаможен, а также оплачен утильсбор и получен ЭПТС. У Telluride бензиновый атмосферный двигатель V6 3,8 литра (295 л.с.), который работает вместе с восьмиступенчатым "автоматом".

Напомним, модель обновили не так давно - в апреле этого года. Форма оптики сохранилась, но был изменен дизайн ДХО: вместо овалов теперь две вертикальные полосы. Решетка радиатора имеет окантовку по всей площади, а не только сверху и снизу. Пересмотрены бамперная группа, дизайн колесных дисков.

Kia

Kia Telluride 2023 модельного года получил новый кокпит - единую панель экранов приборной панели и мультимедиа диагональю 12.3 дюйма каждый. Дефлекторы по центру стали уже, от аналоговых органов управления отказываться не стали и даже не решились минимизировать их количество. Рулевое колесо осталось прежним, единственное отличие - рисунок рельефа центральной части: вместо круга теперь трапеция.

Размер проекционного дисплея вырос до 10 дюймов, изображение с камеры заднего вида теперь отображается во всю площадь салонного зеркала, увеличена мощность беспроводного зарядного устройства, модернизированы алгоритмы интеллектуального круиз-контроля, расширены функции телематики, появился помощник спуска с горы.