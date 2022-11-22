"Газель" получила новый дизельный двигатель

К дилерам ГАЗа поступил первый автомобиль, оснащенный новым дизельным двигателем GAZ G21A. Мотор разработан совместно с китайской Foton, сообщает RCI News.
Это двигатель объемом 2,5 литра, который выдает 149 л.с. Экокласс - "Евро-2".
Новый турбодизель предназначен для легких коммерческих автомобилей. Таким силовым агрегатом будет оснащаться почти весь модельный ряд ГАЗа - "ГАЗель Next", "ГАЗель NN", "Соболь NN", "Валдай Next".
Напомним, в мае 2022 года на Горьковском автозаводе была запущена линия по литью чугунных блоков цилиндров для GAZ G21A.
По итогам октября 2022 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 5 151 единицу, что на 58,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года.
Как сообщает "Автостат", в прошлом месяце было куплено 2 754 новых LCV марки ГАЗ - на 55% ниже результата годичной давности. Порядка четверти (23,8%) всего объема занял УАЗ (1 228 шт.; -9,1%), а еще около 8% принадлежит LADA (395 шт.; -59,4%).