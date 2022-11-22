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2 часа назад

Новости автомира: "Газель" получила новый дизельный двигатель

Российская Газета

К дилерам ГАЗа поступил первый автомобиль, оснащенный новым дизельным двигателем GAZ G21A. Мотор разработан совместно с китайской Foton, сообщает RCI News.

"Газель" получила новый дизельный двигатель
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Это двигатель объемом 2,5 литра, который выдает 149 л.с. Экокласс - "Евро-2".

Новый турбодизель предназначен для легких коммерческих автомобилей. Таким силовым агрегатом будет оснащаться почти весь модельный ряд ГАЗа - "ГАЗель Next", "ГАЗель NN", "Соболь NN", "Валдай Next".

Напомним, в мае 2022 года на Горьковском автозаводе была запущена линия по литью чугунных блоков цилиндров для GAZ G21A.

По итогам октября 2022 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 5 151 единицу, что на 58,8% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Как сообщает "Автостат", в прошлом месяце было куплено 2 754 новых LCV марки ГАЗ - на 55% ниже результата годичной давности. Порядка четверти (23,8%) всего объема занял УАЗ (1 228 шт.; -9,1%), а еще около 8% принадлежит LADA (395 шт.; -59,4%).

Автоновости,ГАЗ Газель,УАЗ,Lada,
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