В России приготовились возобновить сотрудничество с BMW, Hyundai и Kia

Калининградский «Автотор» приготовился возобновить сотрудничество с немецким автоконцерном BMW и южнокорейскими Hyundai и Kia. Об этом РИА Новости рассказал глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов.

Фото: BMW BMW

На настоящий момент сотрудничество с этими автомобильными брендами приостановлено. «Если они захотят вернуться, мы не будем выплескивать воду вместе с ребенком», — заметил Горбунов и уточнил, что потенциальное сотрудничество должно быть на взаимовыгодных условиях. Ни BMW, ни Hyundai, ни Kia пока не говорили о перспективах возвращения на российский рынок.

При этом, как говорят в «Автоторе», концерн уже нашел новых партнеров по сборке. Пока речь идет о трех компаниях, но в будущем их количество может быть увеличено. О каких именно партнерах идет речь, Горбунов говорить не стал, однако уточнил, что это в том числе азиатские фирмы.

«Автотор» лишился прежних партнеров на фоне происходящего на Украине. В марте соответствующее решение принял BMW, а в октябре отказались от продолжения совместной работы Hyundai и Kia.