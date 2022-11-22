Изготовитель логотипов Mercedes-Benz разорился

Компания BIA Forst объявила о закрытии завода, изготавливающего среди прочего хромированные трехлучевые звезды для Mercedes-Benz, сообщает Auto Moto und Sport. О том, что производитель разорился, стало известно еще в середине ноября: линию для гальванизации демонтируют, а сотрудников предприятия уволят в декабре 2022 года. В числе причин закрытия журналисты называют общемировое падение продаж автомобилей, возросшие затраты на выпуск продукции и повышение цен на энергоносители.
BIA Forst изготавливал эмблемы немецкой марки, которые устанавливаются вертикально на некоторые модели, например, S-Class, GLS и Maybach. На прочих автомобилях крупная трехлучевая звезда расположена на радиаторной решетке. В самом Mercedes-Benz заявили, что компания не останется без шильдиков, так как их изготавливают и на других предприятиях.
BIA Forst – не первый немецкий поставщик в автомобильной отрасли, который разорился за последние полгода. Ранее этой осенью о банкротстве заяви Borges, изготавливавший пластиковые детали для автомобилей. С финансовыми трудностями столкнулся и Dr. Schneider – крупный поставщик элементов салона и вентиляционных систем.
Правительство Германии отмечает высокие риски закрытия предприятий в автомобильной отрасли и обещает им финансовую поддержку.
В конце октября Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка и продаже своей доли в местных дочерних компаниях – «Мерседес-Бенц РУС», «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус». Российские активы немецкой компании, включая завод в подмосковном Есипово, переходят российскому инвестору, дилерскому холдингу «Автодом».