Изготовитель логотипов Mercedes-Benz разорился

Компания BIA Forst объявила о закрытии завода, изготавливающего среди прочего хромированные трехлучевые звезды для Mercedes-Benz, сообщает Auto Moto und Sport. О том, что производитель разорился, стало известно еще в середине ноября: линию для гальванизации демонтируют, а сотрудников предприятия уволят в декабре 2022 года. В числе причин закрытия журналисты называют общемировое падение продаж автомобилей, возросшие затраты на выпуск продукции и повышение цен на энергоносители.

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BIA Forst изготавливал эмблемы немецкой марки, которые устанавливаются вертикально на некоторые модели, например, S-Class, GLS и Maybach. На прочих автомобилях крупная трехлучевая звезда расположена на радиаторной решетке. В самом Mercedes-Benz заявили, что компания не останется без шильдиков, так как их изготавливают и на других предприятиях.

BIA Forst – не первый немецкий поставщик в автомобильной отрасли, который разорился за последние полгода. Ранее этой осенью о банкротстве заяви Borges, изготавливавший пластиковые детали для автомобилей. С финансовыми трудностями столкнулся и Dr. Schneider – крупный поставщик элементов салона и вентиляционных систем.

Правительство Германии отмечает высокие риски закрытия предприятий в автомобильной отрасли и обещает им финансовую поддержку.