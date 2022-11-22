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1 час назад

В России начались продажи иранских седанов Iran Khodro Tara

Газета.Ruиещё 1

Частные автомобильные дилеры в рамках параллельного импорта открыли продажу на российском рынке седанов IKCO Tara, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальном сайте одного из дилеров, а также на его странице на сайте классифайдов.

В России начались продажи иранских седанов Iran Khodro Tara
Фото: presstv.irpresstv.ir

Иранский седан представляет собой перелицованную версию модели Peugeot 301. Длина новинки составляет 4519 мм, ширина — 1953 мм, высота — 1466 мм. Объем багажника — 640 л.

Седан IKCO Tara предлагается с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 113 сил и автоматической коробкой передач, привод – передний. Стоимость автомобиля составляет 1 млн 770 тыс. руб.

Дилер сообщил, что автомобиль IKCO Tara находится на стоянке дилера в подмосковном городе Дзержинский. В ПТС вписан один собственник, машина 2022 года выпуска. Седан предлагается в базовой комплектации. В нее входят водительская и пассажирская подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер, задний парктроник, медиасистема, легкосплавные диски.

Иранцы планировали начать официальные продажи IKCO Tara в России в I квартале 2023 года. Одним из главных конкурентов модели на рынке станет Lada Vesta.

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