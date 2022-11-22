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2 часа назад

Минпромторг: объем рынка российской электроники к 2030 году возрастет до 6,3 трлн руб.

ТАСС

Объем рынка российской электроники к 2030 году планируется увеличить до 6,3 трлн руб. к 2030 году с 370 млрд руб. в 2021 году. Это следует из презентации Минпромторга, представленной замглавы министерства Василием Шпаком в рамках международного промышленного форума "Интеллект машин и механизмов".

Минпромторг предрек взлет российского рынка электроники
Фото: МЦСТМЦСТ

При этом доля объема российской электроники на территории страны к 2030 году должна составлять 70%, а доля зарубежной - 30%, отмечается в презентации. Шпак сообщил о планах нарастить производство российской электроники.

"Мы в 2030 году должны в 17 раз увеличить наше производство. Понятно, что задача на первый взгляд кажется невыполнимой. Но, все те, кто нам мешает, нам решили и помочь. Импортозамещение в нашей стране уже по факту произошло, многие ниши освободились", - сообщил Шпак.

По его словам, благодаря уходу зарубежных вендоров освобождены рыночные ниши и ресурсы, чтобы создавать собственные продукты.

"Мы создаем новые продукты, в корне которых лежат технологии доверия при проектировании информационных систем нового поколения, что должно стать нашим конкурентным преимуществом", - подчеркнул Шпак.

Автоновости,Василий Шпак,Минпромторг,
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