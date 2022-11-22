Минпромторг предрек взлет российского рынка электроники

"Мы в 2030 году должны в 17 раз увеличить наше производство. Понятно, что задача на первый взгляд кажется невыполнимой. Но, все те, кто нам мешает, нам решили и помочь. Импортозамещение в нашей стране уже по факту произошло, многие ниши освободились", - сообщил Шпак.