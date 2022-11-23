Известны российские цены на новый корейский кроссовер SsangYong

Российский рынок уже покинули десятки автопроизводителей: одни из них объявили о прекращении продаж и остановке локального производства, а другие хотели бы наладить поставки своих машин и запчастей для местной сборки, но не могут этого сделать из-за проблем с логистикой. Освободившуюся нишу заняли автомобили, привезённые по параллельному импорту. В Россию попадают компактные и стильные вседорожники, электрические пикапы и кроссоверы, рамные вездеходы и минивэны, а также другие модели, которые официально в нашей стране никогда не продавались.