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1 час назад

Этих машин никогда не было в России. Но теперь привезли «всерую»

Motor.ruиещё 2

Известны российские цены на новый корейский кроссовер SsangYong
Фото: SsangYong TorresSsangYong Torres

Российский рынок уже покинули десятки автопроизводителей: одни из них объявили о прекращении продаж и остановке локального производства, а другие хотели бы наладить поставки своих машин и запчастей для местной сборки, но не могут этого сделать из-за проблем с логистикой. Освободившуюся нишу заняли автомобили, привезённые по параллельному импорту. В Россию попадают компактные и стильные вседорожники, электрические пикапы и кроссоверы, рамные вездеходы и минивэны, а также другие модели, которые официально в нашей стране никогда не продавались.

Автоновости,Кроссовер,
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