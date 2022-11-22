Известны российские цены на новый корейский кроссовер SsangYong

Российские дилеры продолжают расширять модельный ряд, ввозимый в страну по параллельному импорту. Все чаще продавцы привозят модели, которые раньше не были представлены на отечественном рынке. На этот раз на одном из популярных маркетплейсов выставили на продажу новый корейский кроссовер SsangYong Torres. Продавец предлагает купить автомобиль, оборудованный 170-сильным бензиновым мотором, почти за три миллиона рублей.