Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
41 минуту назад

Новости автомира: стали известны российские цены на новый корейский кроссовер SsangYong

Motor.ru

Российские дилеры продолжают расширять модельный ряд, ввозимый в страну по параллельному импорту. Все чаще продавцы привозят модели, которые раньше не были представлены на отечественном рынке. На этот раз на одном из популярных маркетплейсов выставили на продажу новый корейский кроссовер SsangYong Torres. Продавец предлагает купить автомобиль, оборудованный 170-сильным бензиновым мотором, почти за три миллиона рублей.

Известны российские цены на новый корейский кроссовер SsangYong
Фото: SsangYongSsangYong

Для российских покупателей доступен полноприводный SsangYong Torres, оборудованный 1,5-литровым двигателем, отдача которого составляет 170 лошадиных сил. Агрегат укомплектован стартер-генератором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

SsangYong Torres
SsangYong Torres
SsangYong Torres

В оснащение кроссовера входит 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, а также подогрев передних сидений и тач-скрин для управления климат-контролем. Кроме того, автомобиль оборудован функцией автоматической корректировки головной оптики.

Приобрести новый корейский кроссовер можно за 2,97 миллиона рублей.

В середине ноября в России появился в продаже Jeep Grand Cherokee нового поколения. Причём внедорожники доступны в семиместном исполнении.

Автоновости,Jeep Grand Cherokee,SsangYong,Jeep,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители