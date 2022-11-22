Известны российские цены на новый корейский кроссовер SsangYong

Российские дилеры продолжают расширять модельный ряд, ввозимый в страну по параллельному импорту. Все чаще продавцы привозят модели, которые раньше не были представлены на отечественном рынке. На этот раз на одном из популярных маркетплейсов выставили на продажу новый корейский кроссовер SsangYong Torres. Продавец предлагает купить автомобиль, оборудованный 170-сильным бензиновым мотором, почти за три миллиона рублей.
Для российских покупателей доступен полноприводный SsangYong Torres, оборудованный 1,5-литровым двигателем, отдача которого составляет 170 лошадиных сил. Агрегат укомплектован стартер-генератором и шестиступенчатой автоматической трансмиссией.
В оснащение кроссовера входит 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, а также подогрев передних сидений и тач-скрин для управления климат-контролем. Кроме того, автомобиль оборудован функцией автоматической корректировки головной оптики.
Приобрести новый корейский кроссовер можно за 2,97 миллиона рублей.
В середине ноября в России появился в продаже Jeep Grand Cherokee нового поколения. Причём внедорожники доступны в семиместном исполнении.