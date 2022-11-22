Портал Life перечислил автомобили на вторичном рынке, которые потребуют серьезных трат на обслуживание. Причем, как отмечается, купить сами машины можно за весьма демократичную цену.

В таком списке оказался Mercedes-Benz S-class W221, который можно приобрести минимум за 650 тысяч рублей. При всей привлекательности сделки потенциальным покупателям стоит учесть, что у этого седана есть ряд недостатков. В частности, речь идет о проблемной пневмоподвеске, газораспределительном механизме (ГРМ) и хрупкой электронике. За замену ГРМ водитель отдаст около 80–100 тысяч рублей, за ремонт старой пневмоподвески — 80 тысяч рублей. В общей сложности ремонт обойдется в 150–220 тысяч рублей. И это не окончательные траты на машину.

Также в список попала BMW 7-series. Отмечается, что мотор N63 является одним из слабых мест машины. Водителя ожидает поломка мотора уже на 60–70 тысячах километров пробега, пишет портал. Из-за сильного нагрева машины владельцу придется заменить поршневые кольца (40 тысяч рублей). Также, по словам экспертов, опрошенных Life, автомобиль оснащен большим количеством электроники, которая будет ломаться. По подсчетам специалистов, за ремонт и обслуживание после покупки на вторичном рынке россияне отдадут 170–220 тысяч рублей.

Также разорить может автомобиль Porsche Cayenne Turbo I. Автомеханики предупреждают, что в ряде случаев ремонт обойдется в стоимость приобретения. Сумма ежегодного обслуживания машины будет составлять примерно 200 тысяч рублей.

Land Rover Range Rover III также является автомобилем на вторичном рынке, который требует больших затрат. Стоимость ремонта одних только гидроблоков АКПП составит 80 тысяч рублей.

«В первый год эксплуатации возрастного Range Rover, скорее всего, потребует до 200 тысяч рублей вложений. Это необходимый минимум, чтобы "яхтой на колёсах" можно было хоть как-то насладиться», - пишет портал.