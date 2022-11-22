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27 минут назад

Новости автомира: новые хетчбэки Nissan Note начали продавать в России за 2 млн рублей

Газета.Ru

Российские дилеры начали поставлять в страну автомобили Nissan Note 2022 года выпуска, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных порталах дилеров и их страницах на сайтах классифайдов.

Новые Nissan Note начали продавать в РФ за 2 млн рублей
Фото: NissanNissan

В объявлениях указана премиум-версия пятидверного хетчбэка Note третьего поколения – Aura, которая дебютировала в Японии в середине прошлого года. Дилеры предлагают новый автомобиль за 1,9 млн руб., аналогичная машина этого же года, но с пробегом около 3 тыс. км стоит уже на 500 тыс. руб. дешевле.

Доступные для заказа праворульные Nissan Note Aura оснащаются «плагин-гибридной» силовой установкой – тяговыми элетродвигателями и атмосферным 1,2-литровым мотором (82 силы), который работает в режиме генератора, будучи несвязанным с колесами.

В переднеприводных версиях мощность электромотора составляет 136 сил, у полноприводных модификаций на заднюю ось установлен дополнительный электродвигатель мощностью 68 сил.

Дилеры предлагают Note Aura в разных комплектациях, в базовую входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, адаптивный головной свет, семидюймовый дисплей приборной панели и аудиосистема Bose. В России модель Note исчезла из продуктовой линейки концерна Nissan в 2014 году. Тогда российский дистрибьютор объяснил, что продажи хетчбэка первого поколения закончились, а новое решили не сертифицировать для РФ.

Автоновости,Nissan Note,Nissan,
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