Новые Nissan Note начали продавать в РФ за 2 млн рублей

Российские дилеры начали поставлять в страну автомобили Nissan Note 2022 года выпуска, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных порталах дилеров и их страницах на сайтах классифайдов.
В объявлениях указана премиум-версия пятидверного хетчбэка Note третьего поколения – Aura, которая дебютировала в Японии в середине прошлого года. Дилеры предлагают новый автомобиль за 1,9 млн руб., аналогичная машина этого же года, но с пробегом около 3 тыс. км стоит уже на 500 тыс. руб. дешевле.
Доступные для заказа праворульные Nissan Note Aura оснащаются «плагин-гибридной» силовой установкой – тяговыми элетродвигателями и атмосферным 1,2-литровым мотором (82 силы), который работает в режиме генератора, будучи несвязанным с колесами.
В переднеприводных версиях мощность электромотора составляет 136 сил, у полноприводных модификаций на заднюю ось установлен дополнительный электродвигатель мощностью 68 сил.
Дилеры предлагают Note Aura в разных комплектациях, в базовую входят 17-дюймовые легкосплавные колеса, адаптивный головной свет, семидюймовый дисплей приборной панели и аудиосистема Bose. В России модель Note исчезла из продуктовой линейки концерна Nissan в 2014 году. Тогда российский дистрибьютор объяснил, что продажи хетчбэка первого поколения закончились, а новое решили не сертифицировать для РФ.