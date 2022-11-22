В России может появиться Mazda CX-5 японской сборки

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на Mazda CX-5 японской сборки. До марта 2022 года эта модель, как и Mazda6 и CX-9, выпускалась на мощностях совместного предприятия Mazda-Sollers во Владивостоке. В начале ноября стало известно, что японский автопроизводитель вышел из СП с российским «Соллерсом» и больше не будет производить автомобили на дальневосточном заводе. Теперь появился шанс на то, что как минимум одна модель вернется на наш рынок, но уже с пропиской в родной Японии.

Фото: Mazda Mazda

Кроссовер Mazda CX-5 сертифицирован в передне- и полноприводной модификациях, с моторами 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 194 лошадиные силы соответственно, которые были доступны и прежде. Главное изменение в обновленном сертификате – то, что в графе «Сборочный завод» указано предприятие в японской Хиросиме, тогда как в прежнем документе фигурировал завод во Владивостоке.

Однако на поставки автомобилей и других предметов роскоши из Японии в Россию действуют ограничения. Еще в марте стало известно, что под запрет попали модели стоимостью больше шести миллионов иен (2,57 миллиона рублей по нынешнему курсу). На японском рынке CX-5 2023 модельного стоит от 4,2 миллиона иен, а в России, согласно официальному сайту Mazda, рекомендованные розничные цены на кроссовер 2022 года производства начинаются от 2 645 000 рублей.