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55 минут назад

Новости автомира: в России новый внедорожник KIA Telluride продается за 5,3 млн рублей

runews24.ruиещё 1

В России в частном порядке в продаже появились кроссоверы KIA Telluride. Автомобиль привезли в рамках параллельного импорта из ОАЭ. За кроссовер в максимальной комплектации просят 5,3 миллиона рублей.

Новый KIA Telluride продается в России за 5,3 млн рублей
Фото: runews24.rurunews24.ru

В оснащение автомобиля входят обтянутый черной тканью потолок, аудиосистема Harman/Kardon, вентиляция сидений, 20-дюймовые колесные диски, полноприводная система, а также семиместный салон.

Выставленный на продажу кроссовер абсолютно новый. Он прошел таможенную очистку, получил оплаченный утиль сбор и электронный ПТС. В движение машину приводит 3,8-литровый двигатель V6 мощностью 295 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат.

Автоновости,Kia,
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