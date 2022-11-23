Новый KIA Telluride продается в России за 5,3 млн рублей

В России в частном порядке в продаже появились кроссоверы KIA Telluride. Автомобиль привезли в рамках параллельного импорта из ОАЭ. За кроссовер в максимальной комплектации просят 5,3 миллиона рублей.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В оснащение автомобиля входят обтянутый черной тканью потолок, аудиосистема Harman/Kardon, вентиляция сидений, 20-дюймовые колесные диски, полноприводная система, а также семиместный салон.