Новый KIA Telluride продается в России за 5,3 млн рублей

В России в частном порядке в продаже появились кроссоверы KIA Telluride. Автомобиль привезли в рамках параллельного импорта из ОАЭ. За кроссовер в максимальной комплектации просят 5,3 миллиона рублей.
В оснащение автомобиля входят обтянутый черной тканью потолок, аудиосистема Harman/Kardon, вентиляция сидений, 20-дюймовые колесные диски, полноприводная система, а также семиместный салон.
Выставленный на продажу кроссовер абсолютно новый. Он прошел таможенную очистку, получил оплаченный утиль сбор и электронный ПТС. В движение машину приводит 3,8-литровый двигатель V6 мощностью 295 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат.