Активисты испортили BMW, разрисованный Энди Уорхолом

Эко-активисты, в последние месяцы все чаще нападающие на произведения искусства, расширяют свой профиль: теперь их мишенью становятся и арт-кары. Как сообщает Reuters, члены итальянской группы Ultima Generazione (Последнее поколение) посетили музей в Милане, где демонстрируется BMW M1 в гоночной версии Group 4, расписанный в 1979 году Энди Уорхолом. Чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата, они высыпали на купе почти восемь килограммов муки.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В ответ на возмущение в соцсетях члены Ultima Generazione ответили, что «абсурдно» переживать из-за обсыпанного мукой BMW, когда «тысячи людей уже умирают от климатического кризиса». Также активисты добавили, что, по их мнению, современное общество «одержимо материальными объектами, но не заинтересовано в защите будущего своих детей».

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Любые инвестиции в углеводороды Ultima Generazione считают неприемлемыми. Экоактивисты призывают итальянское правительство остановить расконсервацию старых угольных электростанций и запретить разработку новых месторождений природного газа. Также члены движения просят увеличить объемы солнечной и ветрогенерации до 20 гигаватт.

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Месяц назад на Парижский автосалон вторглись участники другой эко-группы — Extinction Rebellion. Они приклеили себя к суперкарам, среди которых был Ferrari Testarossa стоимостью около 13 миллионов рублей, а заодно облили машины черной краской. В результате акции 11 активистов были арестованы. Перед этим члены Scientist Rebellion приклеились к полу выставочного центра Porsche в Вольфсбурге.

BMW M1 Group 4 стал холстом для американского художника Энди Уорхола в 1979 году, причем на роспись кузова купе крупными мазками он потратил меньше полчаса. «Обожаю эту машину. Она оказалась лучше, чем моя живопись», — комментировал сам Уорхол.