В Ульяновске выпустят 50 особых внедорожников УАЗ-469

Ульяновский автозавод планирует выпустить всего 50 юбилейных внедорожников 469, которые стоят по 1,65 млн руб., стало известно Quto.

Фото: УАЗ УАЗ

Первыми хозяевами особых «УАЗ-469» стали поклонники модели из Казани и Симферополя. Продажами внедорожников сам завод занимается в обход дилеров — заказать машины можно на сайте производителя. Покупатели получат возможность отправиться на экскурсию на производство автомобилей и в заводской музей.

Презентация спецверсии внедорожника «УАЗ-469», посвященной 50-летнему юбилею модели, состоялась в Ульяновске в начале ноября. Новинку оснастили силовым обвесом, электрической лебедкой, шноркелем и шинами BF-Goodrich АТ (235/85R16). Кузов и приборная панель «УАЗ-469» выполнена в окраске «Раптор».

Под капотом «УАЗ-469» установлен 112-сильный бензиновый мотор «ЗМЗ-40911», который работает с механической 5-ступенчатой трансмиссией с подключаемым полным приводом и блокировкой дифференциала.