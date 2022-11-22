Что такое KN? Новый логотип Kia сбивает людей с толку

Еще в начале прошлого года компания Kia обновила логотип: он стал двухмерным и лишился овальной рамки, а название выполнено другим шрифтом по сравнению с прежней эмблемой, использовавшейся с 1994 года. Новые шрифт сбивает людей с толку – вместо трех знакомых букв они видят «KN» с перевернутой буквой N. Из-за этого Google ежемесячно получает около 30 тысяч запросов о автомобильном бренде «KN». Причем количество запросов увеличилось летом прошлого года, когда Kia начала активно менять эмблемы на существующих моделях.

Фото: © Kia © Kia

Портал Carscoops обратил внимание, что вопросы о «неизвестной» марке KN задают и на Reddit – там один из пользователей разместил фотографию Kia Carnival и спросил, что это за автомобиль. Согласно данным Google Trends, новая эмблема Kia сбивает с толку не только американцев, но и жителей Австралии, Канады и Великобритании, которые тоже гуглят KN.

В числе самых популярных запросов «внедорожник KN», «цена автомобиля марки KN» и «электрический автомобиль марки KN». В США среди поисковых запросов встречаются «Что за марка автомобиля KN», «Автомобиль KN Carnival», «Что такое KN» и «Автомобиль KN Telluride». При этом марка Kia встречается в поисковых запросах в разы чаще – ее забивают в поиск 1,83 миллиона раз в месяц.

Между тем, сам автопроизводитель объясняет, что непрерывная линия, образующая название марки в логотипе, символизирует «приверженность бренда стремлению создавать для клиентов вдохновляющие мгновения при любом взаимодействии, а его симметрия демонстрирует уверенность». Восходящие линии в свою очередь «воплощают растущие амбиции бренда и то, что он предлагает клиентам».