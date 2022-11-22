Минпромторг продлил льготные автокредиты на 2023 год

Программа льготного автокредитования в России продлена на 2023 год, сообщили в Минпромторге РФ, передает РИА Новости.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости» Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Летом текущего года Минпромторг возобновил реализацию программ стимулирования спроса на автомобили российского производства с общим бюджетом 20,7 млрд руб.

Согласно условиям программы, субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля. При этом для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, скидка составляет 25% (для компенсации стоимости доставки авто из европейской части страны).

В программы льготного автокредитования включили модели УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн руб., а также все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке. На последние действует скидка 35% от стоимости, но не более 925 тыс. руб. В сентябре в программу вошла продукция китайского бренда Haval, который выпускает автомобили в Тульской области.