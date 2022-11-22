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26 минут назад

Новости автомира: электромобиль «Москвич» может получить тяговую батарею российского производства

Южный автомобиль

На электромобили «Москвич» могут начать устанавливать батареи, выпущенные российской компанией «Рэнера». Об этом пишут известия со ссылкой на гендиректора «Рэнера» Александра Камашева.

«Москвич» может получить отечественную тяговую батарею
Фото: РИА Новости/Евгений БиятовРИА Новости/Евгений Биятов

По словам Камашева, «Рэнера» готова обеспечить электромобили «Москвич» тяговыми батареями российского производства. Около месяца назад компания начала строительство завода по производству аккумуляторных батарей в Калининградской области. Серийный выпуск батарей должен начаться в 2025 году.

Как ранее сообщал «Южный Автомобиль», производство автомобилей «Москвич» должно начаться уже на этой неделе. Первой моделью станет «Москвич 3», который является точной копией китайского кроссовера JAC JS4.

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