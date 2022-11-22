«Москвич» может получить отечественную тяговую батарею

На электромобили «Москвич» могут начать устанавливать батареи, выпущенные российской компанией «Рэнера». Об этом пишут известия со ссылкой на гендиректора «Рэнера» Александра Камашева.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов РИА Новости/Евгений Биятов

По словам Камашева, «Рэнера» готова обеспечить электромобили «Москвич» тяговыми батареями российского производства. Около месяца назад компания начала строительство завода по производству аккумуляторных батарей в Калининградской области. Серийный выпуск батарей должен начаться в 2025 году.