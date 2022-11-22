Volkswagen думает о разработке нового спорткара

Известно, что «заряженная» новинка получит полностью электрическую «начинку». Вероятно, это будет хэтчбек; информации о сроках его появления пока нет.

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Автомобили марки Volkswagen остаются одними из самых популярных во всём мире: производитель выпускает немало массовых моделей, рассчитанных на широкие слои населения. При этом у некоторых автомобилей немецкого бренда есть «заряженные» версии: за их создание отвечает отдельный суббренд – Volkswagen R. На сегодняшний день «горячие» модификации есть у Golf, T-Roc, Tiguan и Touareg.

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VW продолжает следовать глобальной тенденции «озеленения» модельного ряда: у компании есть собственная электрическая линейка ID, её первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3. Напомним, совсем недавно стало известно о том, что впоследствии семейство, вероятно, пополнит и новинка – ID. Golf: ожидается, что в модельном ряду такой электрокар займёт место между ещё не представленным ID.2 и ID.3 второй генерации.

Сейчас в Volkswagen думают о создании нового спорткара, об этом сообщает motor1.com со ссылкой на генерального директора бренда Томаса Шафера и главу американского подразделения VW Пабло Ди Си (они обсудили будущее марки в ходе автосалона в Лос-Анджелесе). По словам последнего, модельному ряду Volkswagen нужен спортивный автомобиль, «возможно, электрический».

Слухи о возможном появлении спорткара Volkswagen ходят уже не первый год. Предполагалось, что им может стать родстер, который окажется отсылкой к концепту BlueSport, показанному ещё в начале 2009 года. Однако, по словам Томаса Шафера, этот электрический спортивный автомобиль, скорее, будет тянуться к планке фольксвагеновских «культовых хэтчбеков с ДВС». По словам главы марки, речь идёт о «традициях Golf GTI». Напомним, сейчас в линейке Volkswagen есть «горячие» хэтчбеки с двигателями внутреннего сгорания – Golf GTI (отдача мотора равна 245 л.с.) и Golf R (320 л.с.).

Информации о технике будущего нового спорткара VW пока нет. Когда именно он появится на рынке, представители компании также не сообщили.

Отметим, в списке представителей «розеточного» семейства числятся кроссовер Volkswagen ID.4 и его версия с купеобразным кузовом – ID.5. У этих моделей есть «горячие» модификации GTX: «электрички» получили полный привод и двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси), cовокупная отдача этой системы составляет 299 л.с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Автомобили оснащаются тяговым аккумулятором ёмкостью 77 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у них равен 480 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Кроме того, ранее предполагалось, что полноприводная «заряженная» версия GTX появится и у электрической «пятидверки» ID.3. Изначально в Volkswagen думали представить хот-хэтч в 2022-ом, однако позже появилась информация о том, что он появится одновременно с рестайлингом «обычного» хэтчбека, а значит, не стоит ждать новинку раньше 2023 года.