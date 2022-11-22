Mercedes вывел на испытания тяжеловеса с фантастической маневренностью

Электрический внедорожник Mercedes-Benz EQG выйдет на рынок в 2024 году, но представители западных СМИ уже получили возможность на нём прокатиться в рамках цикла испытаний на выносливость. Заодно стали известные новые технические подробности.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

EQG — главный долгострой современной компании Mercedes-Benz: имя электрического внедорожника было зарегистрировано ещё в 2017 году, в 2018-м модель была анонсирована официально, то есть началась разработка. В сентябре прошлого года Mercedes-Benz EQG представили в виде концепта на автосалоне в Мюнхене, а серийная версия появится только в 2024 году (имеется ввиду выход на рынок, презентациям может пройти и раньше).Первая ездовая презентация, по сути, уже прошла на юге Франция: представителей зарубежных СМИ катали по холмам и буеракам, демонстрируя недюжинные способности электрического внедорожника.

Mercedes-Benz

Представители Mercedes-Benz подтвердили, что у EQG будет четырёхмоторная силовая установка (по одному на каждое колесо), какой пока нет ни у одной другой модели из линейки EQ. Четыре мотора были у мелкосерийной электрической версии суперкара Mercedes-Benz SLS AMG в прошлом десятилетии, и, по словам инженеров, опыт работы с той машиной пригодился при создании EQG. У внедорожника каждый мотор дополнен двухступенчатым редуктором для увеличения силового диапазона. Два или три мотора для EQG не годились, так как не давали полную свободу по управлению тягой и вдобавок вводили в конструкцию дополнительные механические элементы (валы и дифференциалы).

Mercedes-Benz

Отдачу силовой установки Mercedes-Benz EQG разработчики пока не называют, но ожидается, что она составит не менее 500 л.с. Четырёхмоторая силовая установка позволит исполнять фокусы типа разворота на месте и, по словам зарубежных коллег, показывает чудеса управления тягой на бездорожье, притом что управляющий софт находится в горячей фазе разработки, то есть пока «сырой». Традиционный радиус разворота EQG будет заметно меньше, чем у «углеводородных» собратьев — ещё один бонус четырёхмоторной силовой установки.

EQG будет производиться там же, где и «углеводородные» Mercedes-Benz G-класса — на заводе Magna Steyr в австрийском Граце. У EQG и обычных «геликов» много общих деталей, в основном по части кузова. На тесты привезли закамуфлированные прототипы, потому что некоторые визуальные отличия у электрической версии всё-таки будут. Интерьер от пытливых глаз журналистов закрыли тряпками, хотя ясно, что и здесь ничего принципиально нового ждать не стоит — даже три крупные клавиши блокировок дифференциалов на центральной консоли останутся, просто у EQG их работу будут имитировать электромоторы и электроника.

Mercedes-Benz

А вот раму для EQG пришлось здорово перекроить: в неё вживлена батарея ёмкостью около 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке по циклу WLTP должен составит около 500 км. Батарея упакована в прочный композитный корпус, не боится ударов о камни и бродов. Разумеется, батарея сильно увеличит массу внедорожника, задача инженеров — удержать её в пределах 3500 кг.