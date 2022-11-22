Минпромторг продлил льготные автокредиты на 2023 год

Минпромторг РФ объявил о продлении программы льготного автокредитования на 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В министерстве уточнили, что россияне могут подать заявление о предоставлении субсидии до 20 декабря 2022 года. Отмечается, что срок выдачи банками льготных кредитов продлили до 19 декабря 2022 года. Затем программу возобновят 1 января 2023 года.

С января 2022 года по программе льготных автокредитов продали свыше 34 тысяч автомобилей, следует из данных Минпромторга. Также сообщается, что сумма предоставленных скидок составила 7 миллиардов рублей.

Суммарный бюджет программы на 2022 год достигает 9,7 миллиарда рублей, ожидаемый объем продаж составляет не менее 50 тысяч машин.

В текущем году в стране значительно улучшились условия программы. Власти РФ увеличили скидку

с 10% до 20%.