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2 часа назад

Новости автомира: в России продлили программу льготного автокредитования

Лера Букина

Минпромторг РФ объявил о продлении программы льготного автокредитования на 2023 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минпромторг продлил льготные автокредиты на 2023 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В министерстве уточнили, что россияне могут подать заявление о предоставлении субсидии до 20 декабря 2022 года. Отмечается, что срок выдачи банками льготных кредитов продлили до 19 декабря 2022 года. Затем программу возобновят 1 января 2023 года.

С января 2022 года по программе льготных автокредитов продали свыше 34 тысяч автомобилей, следует из данных Минпромторга. Также сообщается, что сумма предоставленных скидок составила 7 миллиардов рублей.

Суммарный бюджет программы на 2022 год достигает 9,7 миллиарда рублей, ожидаемый объем продаж составляет не менее 50 тысяч машин.

В текущем году в стране значительно улучшились условия программы. Власти РФ увеличили скидку

с 10% до 20%.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о необходимости распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе призванных по частичной мобилизации и членов их семей. По его словам, аналогичные льготы должны быть введены в отношении пенсионеров, которые ранее проходили военную службу.

Автоновости,Денис Мантуров,Минпромторг,
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