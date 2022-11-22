С 14 по 20 ноября в России было куплено 3598 новых легковых автомобилей из Китая, объем продаж составил рекордные 31,2%. Такие данные приводит агентство «Автостат».

Чаще всего за третью неделю ноября россияне приобретали из «китайцев» марок Chery, Haval и Geely. Выше них в общем зачете оказалась только отечественная Lada. А на пятом месте - корейская Kia.

«Из китайских моделей лучшей стал кроссовер Chery Tiggo 7 PRO, который на прошлой неделе был куплен в количестве 828 экземпляров. По этому показателю он уступает лишь отечественной Lada Granta (2877 шт)», - отмечает издание.

Доля продаж иностранных автомобилей на российском рынке изменилась после того, как из-за спецоперации на Украине ряд производителей, в том числе европейских, американских и японских, принял решение об уходе из России. На фоне этого резко выросли продажи «АвтоВАЗа» в сегменте легковых авто. В компании заявили, что августовские продажи моделей Granta и Niva почти вернулись к уровню 2021 года.