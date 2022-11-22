В России появились иранские автомобили Iran Khodro

На российском рынке теперь можно приобрести иранские седаны IKCO Tara – продают их частные дилеры. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что предложение можно увидеть на официальном сайте одного из дилеров, а также на его странице на сайте классифайдов.

Иранский седан — перелицованная версия Peugeot 301. Издание также назвало габариты автомобиля: длина — 4519 мм, ширина — 1953 мм, высота — 1466 мм. Объем багажника — 640 л.

Седан IKCO Tara доступен с 1,6-литровым бензиновым мотором, мощность которого составляет 113 сил. Машина оснащена автоматической коробкой передач и передним приводом. Цена автомобиля — 1 млн 770 тыс. рублей.

Отмечается, что в настоящее время машина пребывает на стоянке дилера в подмосковном городе Дзержинский. Продавец предлагает седан в одной комплектации — базовой, которая предусматривает водительскую и пассажирскую подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер, задний парктроник, медиасистему, легкосплавные диски.