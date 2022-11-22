Французам разрешили использовать фритюрное масло для заправки авто

Сенат Франции разрешил использовать отработанное фритюрное масло в качестве топлива для автомобилей. Об этом сообщает французская финансовая газета La Tribune.
При этом заправлять использованным маслом можно будет только автомобили, принадлежащие компаниям или сообществам, получающим топливо из одного и того же специального насоса.
По словам экологов, из 10 литров отработанного масла, «правильно декантированного и отфильтрованного» можно получить 8 литров топлива. При этом выделяется на 90% меньше парниковых газов, чем при сгорании обычного дизельного топлива, отметили они.
Подобное альтернативное топливо используется, к примеру, в Германии, отмечает издание.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли писала, что в России стали закрывать газовые заправки из-за отсутствия спроса. В 2022 году относительно 2021 года в стране заправочных станций стало меньше на 18 штук (650 против 632).