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36 минут назад

Новости автомира: сенат Франции разрешил использовать отработанное фритюрное масло для заправки автомобилей

Газета.Ru

Сенат Франции разрешил использовать отработанное фритюрное масло в качестве топлива для автомобилей. Об этом сообщает французская финансовая газета La Tribune.

Французам разрешили использовать фритюрное масло для заправки авто
Фото: DepositphotosDepositphotos

При этом заправлять использованным маслом можно будет только автомобили, принадлежащие компаниям или сообществам, получающим топливо из одного и того же специального насоса.

По словам экологов, из 10 литров отработанного масла, «правильно декантированного и отфильтрованного» можно получить 8 литров топлива. При этом выделяется на 90% меньше парниковых газов, чем при сгорании обычного дизельного топлива, отметили они.

Подобное альтернативное топливо используется, к примеру, в Германии, отмечает издание.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в отрасли писала, что в России стали закрывать газовые заправки из-за отсутствия спроса. В 2022 году относительно 2021 года в стране заправочных станций стало меньше на 18 штук (650 против 632).

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