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48 минут назад

Новости автомира: Сенат Франции разрешил заправлять машины маслом для фритюра

Никита Бородкин

Сенат Франции одобрил предложение партии «зеленых» разрешить заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Французам разрешили заправлять машины маслом для фритюра
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Использовать биотопливо можно с рядом ограничений. Так, заливать в баки фритюрное масло вместо бензина смогут конкретные автопарки, которые принадлежат компаниям и организациям.

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Отдельным гражданам по прежнему запрещено использовать альтернативу привычному топливу.

Отметим, что предложение впервые было принято Национальным собранием Франции в первом чтении в июле, однако тогда члены Сената отклонили инициативу. Со временем сенаторы изменили свою позицию касательно использования растительного масла как аналога топлива.

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