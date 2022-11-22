Французам разрешили заправлять машины маслом для фритюра

Сенат Франции одобрил предложение партии «зеленых» разрешить заправлять автомобили использованным растительным маслом для фритюра. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Использовать биотопливо можно с рядом ограничений. Так, заливать в баки фритюрное масло вместо бензина смогут конкретные автопарки, которые принадлежат компаниям и организациям.

Отдельным гражданам по прежнему запрещено использовать альтернативу привычному топливу.