Срок возобновления производства LADA Largus могут перенести

Изначально планировалось производить модель даже в конце 2022 года, но планы могли измениться.

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«До части коллектива одного из цехов довели сведения, что бригады занятых производством подрамника и задней балки Largus не будут запущены в работу по крайней мере до сентября 2023 года», — инсайдеры Avtograd news.

Универсал LADA Largus после ухода компании Renault не производится из-за дефицита компонентов. Ожидалось, что популярная модель АвтоВАЗа вернутся на конвейер до конца 2022 года. Пока официально никто сроков выпуска машины не менял. Но даже начало 2023 года после появления информации о беседе с коллективом автозавода теперь выглядит сомнительным.

Появились сообщения, с бригадами по производству задней балки и подрамника для LADA Largus якобы общался Александр Воронин, координатор по производству АО «АвтоВАЗ». Эти бригады все еще остаются без работы и получают 2/3 оклада. Якобы во время беседы был назван сентябрь 2023 года, до которого бригады не вернутся к работе. Это может говорить об отсутствии планов по возвращению машины на конвейер до этого срока.

Сложности с восстановлением выпуска LADA Largus ожидаемы. Потому что фактически это первое поколение Renault Logan MCV на платформе B0. А компания Renault приняла решение уйти с рынка России после введения санкций с весны 2022 года. Соответственно, прекратились и поставки запчастей, необходимых для сборки машины.