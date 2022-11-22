Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: концерн АВТОВАЗ может отложить возобновление производства LADA Largus до сентября 2023 года

Max-cars.ru

Изначально планировалось производить модель даже в конце 2022 года, но планы могли измениться.

Срок возобновления производства LADA Largus могут перенести
Фото: Max-cars.ruMax-cars.ru

«До части коллектива одного из цехов довели сведения, что бригады занятых производством подрамника и задней балки Largus не будут запущены в работу по крайней мере до сентября 2023 года», — инсайдеры Avtograd news.

Универсал LADA Largus после ухода компании Renault не производится из-за дефицита компонентов. Ожидалось, что популярная модель АвтоВАЗа вернутся на конвейер до конца 2022 года. Пока официально никто сроков выпуска машины не менял. Но даже начало 2023 года после появления информации о беседе с коллективом автозавода теперь выглядит сомнительным.

Появились сообщения, с бригадами по производству задней балки и подрамника для LADA Largus якобы общался Александр Воронин, координатор по производству АО «АвтоВАЗ». Эти бригады все еще остаются без работы и получают 2/3 оклада. Якобы во время беседы был назван сентябрь 2023 года, до которого бригады не вернутся к работе. Это может говорить об отсутствии планов по возвращению машины на конвейер до этого срока.

Сложности с восстановлением выпуска LADA Largus ожидаемы. Потому что фактически это первое поколение Renault Logan MCV на платформе B0. А компания Renault приняла решение уйти с рынка России после введения санкций с весны 2022 года. Соответственно, прекратились и поставки запчастей, необходимых для сборки машины.

Ранее была информация, что платформу B0 хотят восстановить в январе 2023 года. Но об этом говорит только график, который может включать какие-то подготовительные работы, а не непосредственный запуск конвейера.

Автоновости,Renault Logan,Lada Largus,Renault,Lada,Александр Воронин,Автомобилестроительная корпорация Renault S.A.,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители