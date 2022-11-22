В России рухнули продажи люксовых автомобилей

По итогам прошлого месяца продажи люксовых автомобилей на российском рынке упали на 77% по сравнению с октябрем 2021 года. Об этом сообщает «Автостат».
Уточняется, что за весь месяц было продано всего 20 таких автомобилей. При этом за весь 2022 год объём российского рынка люксовых машин уменьшился на 60% – всего было продано 315 автомобилей.
Самым популярным производителем автомобилей представительской категории в октябре стал Maserati. Автомобилей этой марки было продано 7. Также россияне приобрели по три экземпляра Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini, два Aurus и по одному автомобилю брендов Aston Martin и Ferrari.
Ранее стало известно, что компания Lamborghini отзывает новые модели Countach из-за проблем с крышкой моторного отсека.