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2 часа назад

Новости автомира: В России рухнули продажи люксовых автомобилей

Елена Прошина

По итогам прошлого месяца продажи люксовых автомобилей на российском рынке упали на 77% по сравнению с октябрем 2021 года. Об этом сообщает «Автостат».

В России рухнули продажи люксовых автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что за весь месяц было продано всего 20 таких автомобилей. При этом за весь 2022 год объём российского рынка люксовых машин уменьшился на 60% – всего было продано 315 автомобилей.

Самым популярным производителем автомобилей представительской категории в октябре стал Maserati. Автомобилей этой марки было продано 7. Также россияне приобрели по три экземпляра Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini, два Aurus и по одному автомобилю брендов Aston Martin и Ferrari.

Ранее стало известно, что компания Lamborghini отзывает новые модели Countach из-за проблем с крышкой моторного отсека.

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