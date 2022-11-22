В Москве открылся автосалон с ввезенными по параллельному импорту машинами

Официальный дилер Lamborghini, компания «Автодом», открыл монобрендовый салон марки в «Москва-Сити», сообщает газета «Коммерсантъ». Несмотря на то, что поставки новых автомобилей итальянской марки в Россию были приостановлены еще весной, автосалон пополняется машинами, ввезенными путем параллельного импорта.
Отмечается, что клиентам предлагаются новые машины с небольшим пробегом, но купленные не у официального импортера. По словам главы «Автодома» Андрея Ольховского, проект готовился еще с 2020 года, при этом сейчас объем предложений гораздо выше, чем в 2021-м.
«Несмотря на более низкий спрос, мы можем предложить практически всю гамму линейки автомобилей Lamborghini. Отличие от обычной ситуации в том, что наши клиенты не могут заказать автомобиль с персонально их опциями и должны ориентироваться на то, что есть в наличии в шоурумах», — сказал Ольховский.