В Москве открылся автосалон с ввезенными по параллельному импорту машинами

«Несмотря на более низкий спрос, мы можем предложить практически всю гамму линейки автомобилей Lamborghini. Отличие от обычной ситуации в том, что наши клиенты не могут заказать автомобиль с персонально их опциями и должны ориентироваться на то, что есть в наличии в шоурумах», — сказал Ольховский.