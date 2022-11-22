Назван срок возврата авторынка России на докризисный уровень

Глава совета директоров калининградского завода «Автотор» Валерий Горбунов сообщил информационному агентству РИА Новости, что при нынешних темпах восстановления российский автомобильный рынок сможет оправиться от кризиса не раньше 2028-2029 года. При этом топ-менеджер не исключает, что отрасль ожидает продолжительный спад, если специалисты столкнутся с новыми сложностями.

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Валерий Горбунов заявил, что российской автомобильной промышленности нужна кооперация. Помочь в восстановлении должна государственная политика, в рамках которой различные производители займутся выпуском электроники, пластика или нефтехимической продукции.

При этом эксперты считают, что восстановление отрасли возможно лишь в том случае, если в стране появится комплексная программа развития всей промышленности. Эксперты полагают, что локализации производства отдельных компонентов недостаточно для выхода из кризиса.