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1 час назад

Новости автомира: стало известно, когда авторынок России вернется на докризисный уровень

Motor.ru

Глава совета директоров калининградского завода «Автотор» Валерий Горбунов сообщил информационному агентству РИА Новости, что при нынешних темпах восстановления российский автомобильный рынок сможет оправиться от кризиса не раньше 2028-2029 года. При этом топ-менеджер не исключает, что отрасль ожидает продолжительный спад, если специалисты столкнутся с новыми сложностями.

Назван срок возврата авторынка России на докризисный уровень
Фото: DepositphotosDepositphotos

Валерий Горбунов заявил, что российской автомобильной промышленности нужна кооперация. Помочь в восстановлении должна государственная политика, в рамках которой различные производители займутся выпуском электроники, пластика или нефтехимической продукции.

При этом эксперты считают, что восстановление отрасли возможно лишь в том случае, если в стране появится комплексная программа развития всей промышленности. Эксперты полагают, что локализации производства отдельных компонентов недостаточно для выхода из кризиса.

Накануне представители завода «Автотор» сообщили, что в следующем году планируют выпустить не менее 50 000 автомобилей. Руководство компании заявило, что на конвейер предприятия встанут машины трех марок.

Автоновости,Валерий Горбунов,
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