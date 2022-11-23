Новый "Москвич" будут продавать со скидкой

Автомобили возрожденного бренда «Москвич» в будущем могут включить в госпрограмму поддержки спроса, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По словам Мантурова, в министерстве рассчитывают, что в ближайшее время «КамАЗ» (основной технологический партнер завода «Москвич») внесет предложение по расширению специнвестконтракта (СПИК), где пропишет технологические условия и модельный ряд, который будет выпускаться на московской площадке.

«Это даст преференции «Москвичу», чтобы участвовать в программе поддержки спроса, которую государство будет продолжать в последующие годы, как минимум в 2023 году», — сказал глава Минпромторга.

Поддержка спроса на отечественные автомобили включает программы льготного автокредитования и льготного лизинга. Согласно условиям программы, субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля (25% в субъектах Дальневосточного федерального округа). В программы льготного автокредитования входят модели УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн руб., а также электромобили марки Evolute и машины китайского бренда Haval.