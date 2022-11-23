Новый Ford Tourneo Custom впервые получил полный привод и электромотор

Компания Ford представила пассажирский вэн Tourneo Custom нового поколения. Модель выйдет на рынок в следующем году и будет предлагаться в нескольких вариантах длины колесной базы и с тремя рядами сидений. В гамме двигателей — гибридная установка типа PHEV, дизели EcoBlue в разных степенях форсировки и полностью электрическая система. Впервые Tourneo Custom идет с полным приводом, потолочной подушкой безопасности и широким перечнем опций.

Фото: © Ford © Ford

Как и грузовой Transit Custom, пассажирский Tourneo Custom построен на новой платформе с независимой задней подвеской. В гамму двигателей входят дизели EcoBlue мощностью 136, 150 и 170 лошадиных сил, а также гибридная силовая установка с зарядкой от сети. В ней работающий по циклу Аткинсона «атмосферник» 2.5 сочетается с электромотором и батареей емкостью 11,8 киловатт-часа. Без запуска ДВС такой вэн проезжает 50 километров.

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Впервые на Tourneo Custom появился полный привод. Его можно заказать только для дизельных машин (136 либо 170 л.с.), оснащённых восьмидиапазонным автоматом. Младшие модификации предлагаются с шестиступенчатой «механикой», и им доступен лишь опциональный дифференциал повышенного трения, улучшающий тяговые возможности на скользкой дороге и легком бездорожье.

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Также у Tourneo Custom будет полностью электрическая версия, аналогичная E-Transit Custom.

В 400-вольтовой батарее используются ячейки-пакетики от F-150 Lightning. Всего доступны 74 киловатт-часа, которые можно восполнить через бортовое устройство (11 кВт) либо терминала постоянного тока (125 кВт).

Отдача электромотора на E-Tourneo Custom составляет 217 лошадиных сил и 415 Нм крутящего момента. Паспортная дальность хода — 370 километров. По идее электрокар способен заменить дизельный вэн, правда, масса буксируемого прицепа у него ниже: 2000 килограммов против 2500 у топливных машин.

Модель предложат в двух вариантах длины колесной базы и с тремя рядами сидений. В E-Tourneo Custom салон рассчитан на восьмерых, в гибрид и дизельные вэны поместятся девять человек. Сиденья второго и третьего ряда можно снимать и двигать в продольном направлении, сдвижные двери оснащены электроприводом, а подушка безопасности переднего пассажира переехала с передней панели на потолок.

Помимо этого, заявлены трехзонный климат-контроль, фоновая подсветка, аудиосистема B&O с сабвуфером, беспроводная зарядка. К моменту выхода на рынок в машины внедрят поддержку цифровых ключей.