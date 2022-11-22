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1 час назад

Новости автомира: В России начались продажи иранского конкурента Lada Vesta

Motor.ru

Издание «Газета.Ru» сообщило, что один из российских дилерских центров привез по параллельному импорту новый иранский седан IKCO Tara. Автомобиль доступен для покупки как на официальном сайте автосалона, так и на популярном классифайде. Модель представляет собой перелицованную копию старого Peugeot 301. Приобрести иранский автомобиль можно за 1 770 000 рублей. Старт официальных продаж модели IKCO Tara запланированы на следующий год.

В России начались продажи иранского конкурента Lada Vesta
Фото: Motor.ruMotor.ru

Переднеприводный IKCO Tara оборудован 1,6-литровым бензиновым двигателем, отдача которого составляет 113 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической трансмиссией. Автомобиль доступен в базовой комплектации, в которую входят две подушки безопасности, кондиционер, аудиоподготовка, а также круиз-контроль и задний парктроник.

Продавец сообщает, что машина 2022 года с одним собственником в ПТС находится на стоянке в подмосковном городе Дзержинский. Стоимость иранского автомобиля, который называют прямым конкурентом Lada Vesta, составляет 1 770 000 рублей. При этом официальные продажи IKCO Tara в России намечены на первый квартал 2023 года.

В середине ноября специалисты предположили, сколько могут стоить иранские автомобили, которые в ближайшее время появятся в России. Некоторые эксперты считают, что даже самый бюджетный вариант обойдется нашим соотечественникам дороже Lada Granta.

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